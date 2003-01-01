В Суоярвском округе отремонтировали три ФАПа

Фельдшерско-акушерские пункты обновили в трех карельских поселках.

В Суоярвском округе Карелии завершили ремонт трех фельдшерско-акушерских пунктов. Работы велись в населенных пунктах Леппясюрья, Найстеньярви и Суоеки. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

В Леппясюрье сделали капитальный ремонт крыши с заменой стропильной системы. В Найстеньярви установили новые пластиковые окна. В Суоеки заменили окна и двери, а также отремонтировали процедурный кабинет.

Работы выполнили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Всего в 2025 году в Карелии планируют отремонтировать более 50 медицинских объектов по этой программе.