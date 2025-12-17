В Суоярвском округе выбрали нового главу

Депутаты Суоярвского округа выбрали на должность главы Суоярвского округа Елену Смирнову.
Сегодня, 18 декабря, на сессии Совета Суоярвского округа депутаты избрали нового главу. Ею стала Елена Смирнова, сообщили в официальном паблике округа в ВК.
— Елена Николаевна обладает богатым опытом работы в сфере муниципального управления и имеет положительные отзывы от жителей и коллег. Её кандидатура была поддержана большинством депутатов, — говорится в сообщении.
Напомним, предыдущий Глава Суоярвского округа Роман Петров ушел в отставку 1 ноября этого года. Отставка руководителя территории связана с нарушениями антикоррупционного законодательства. Установлено, что он, используя служебные полномочия, оказал содействие своему родственнику в оформлении с нарушением требований закона права собственности на земельный участок, переданный последнему для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, в ходе надзорных мероприятий выявлены факты заключения должностным лицом в условиях личной заинтересованности договоров аренды земельных участков с другим родственником, и дальнейшего перехода права собственности на один из них в пользу главы округа и его супруги. Еще одно нарушение: между его родственником и органом местного самоуправления были заключены муниципальные контракты на приобретение двух квартир для расселения нуждающихся.