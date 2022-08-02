В Суоярвском районе Карелии сегодня потерялась 75-летняя бабушка (СРОЧНО)

Волонтеры ищут 75-летнюю Зою Х., которая потерялась в районе озера Ру́отаусъярви.
Как сообщается в паблике поисковиков «ЛизаАлерт», 14 августа в Суоярвском районе, недалеко от озера Ру́отаусъя́рви пропала 75-летняя Зоя Григорьевна Хохлова.
Приметы:
Рост: 160 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: седые
Была одета: серая куртка, серо-белые камуфляжные штаны, серые зимние сапоги, серый берет.
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