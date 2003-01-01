В Суоярвском районе проведут массовый взрыв на карьере «Салон-Ярви»

Ориентировочное время перекрытия составит 30 минут.
Сегодня, 26 августа на месторождении строительного камня карьера «Салон-Ярви» в Суоярвском районе проведут массовый взрыв. Об этом сообщила администрация Суоярвского муниципального округа.
После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, попасть на территорию будет невозможно.
— В момент проведения взрыва проезд по лесным участкам, находящимся в северо-восточной части кадастрового квартала 10:16:07 03 02 Пийтсиекского лесничества, будет перекрыт ориентировочно на 30 минут,—сообщили в администрации.