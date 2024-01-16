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В Суоярвском суде судьбу обвиняемых в убийстве мужчин решили присяжные заседатели

Новости. Суды
18:20, 17 Января 2024
фото: © nirat.pix / Freepik

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Преступление было совершено в 1993 году.

Суоярвский районный суд Карелии на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших жителей Суоярви. Об этом сообщили в прес-службе инстанции.

Один из фигурантов был признан виновным в убийстве потерпевшего с целью скрыть другое преступление, а второй — в организации этого убийства, совершенного также с целью скрыть другое преступление, кроме этого, он признан виновным в совершении тайного хищения имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

В апреле 1993 года подсудимые Х. и К. совместно со своим близким знакомым похитили «ВАЗ-2103» для последующей разукомплектации и продажи по частям и распределения между собой вырученных от продажи денег.

В мае 1993 года в связи с расследованием уголовного дела подсудимый Х., желая скрыть преступление, организовал убийство третьего участника совершения кражи: товарищ планировал сообщить в правоохранительные органы о совершении хищения.

Как рассказали в источнике, Х. разработал план и определил способ лишения жизни потерпевшего, выбрал безлюдное место в лесном массиве Суоярвского района, подыскал исполнителя, которым являлся подсудимый К.

Кроме того, предоставил исполнителю огнестрельное оружие и придумал, как доставить потерпевшего к месту его убийства.

Далее подсудимые сообщили своему знакомому, что его разыскивают сотрудники милиции по подозрению в хищении авто. В целях сокрытия оставшихся запасных частей они предложили проехать в безлюдный лесной массив, где стали по очереди копать яму.

Когда потерпевший копал яму, подсудимый К. выстрелил ему в голову. Мужчина умер на месте, после чего злоумышленники облили его труп бензином и подожгли, а затем закопали.

Сообщники договорились о произошедшем никому не рассказывать. Потерпевший был объявлен в розыск, а товарищи неоднократно интересовались у семьи убитого, где он может находиться.

По истечении четырех лет К. написал явку с повинной, где подробно описал обстоятельства совершения преступления, а также указал на место, где был спрятан труп убитого.

В то время уголовное дело было приостановлено, но впоследствии было расследовано в полном объеме. К. полностью признал свою вину и раскаялся, просил прощения у семьи убитого.

Организатор преступления вину не признал, утверждая, что убийство было совершено единолично К., а сам он к этому не причастен. Фигурант обжаловал приговор суда.

В конце декабря 2023 года апелляционным определением Верховного Суда Карелии приговор Суоярвского районного суда был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Исполнителю убийства назначили 7 лет и 3 месяца лишения свободы, организатору — 13 лет лишения свободы. Обоим осужденным надлежит отбывать наказание в колонии общего режима.

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