В Святозере погибает привязанный к заброшенному дому пёс

Оставшийся без хозяина кобель умирает от голода.

Возле разрушенного сарая в селе Святозере Пряжинского района на цепи сидит пёс, оставшийся совершенно один после смерти хозяина, сообщают в карельском АНО «Добродел».

— Сердобольные соседи подкармливают его, но это только на летний период, дальше собаку ждёт гибель от волков или голода, — пишут там.

По словам дачников, животное находится на привязи с начала весны этого года, с каждым днём его состояние продолжает ухудшаться.

— Мы стараемся подкармливать пёсика по выходным, когда приезжаем на дачу. Иногда ему помогают добрые люди из посёлка. Но с приходом осени-зимы собаки, скорее всего, не станет, — поделилась со «Столицей на Онего» петрозаводчанка Ирина Степанова, ставшая свидетельницей страданий барбоса.

Жители карельской столицы призывают неравнодушных людей откликнуться и забрать собаку к себе на передержку или, может быть, подарить ей постоянный дом.