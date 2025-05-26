В Святозере строят новую амбулаторию

Опубликованы фото со стройплощадки.

В карельском селе Святозеро идет строительство современной врачебной амбулатории. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Возведены стены и стропила, сейчас рабочие приступили к монтажу кровли. Здание проектировали с учетом особенностей северного климата.

Строительством занимается местная компания, которая ранее построила несколько подобных медицинских объектов в разных населенных пунктах республики.

Как отметил Михаил Охлопков, новые амбулатории и ФАПы отличаются удобством и современным дизайном. Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.