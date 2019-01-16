В театре сделали страшное заявление о Джигарханяне

Поклонники Армена Джигарханяна бьют тревогу: артист давно не появлялся не только в театре, но и на публике.

По словам коллег, с начала сезона худрук появлялся на рабочем месте пару раз, хотя зарплату исправно получает, пишет издание "Дни.ру".

Судя по странице в Facebook актера Алексея Лапшина, Армен Джигарханян появлялся в театре и в начале декабря: в зрительном зале было сделано фото с коллективом. Однако неизвестно, где находится актер сейчас – его домашний телефон в Староконюшенном переулке Москвы не отвечает.

"Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида, – сделали страшное заявление в театре. – На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин – артисту 83 года – здоров он быть не может, поэтому вероятно, лежит в больнице".