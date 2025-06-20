В течение десяти лет операции на людях доверят роботам

Робот-хирург успешно удалил желчный пузырь свинье.

Обученный робот с помощью искусственного интеллекта успешно провел операцию по удалению желчного пузыря на свинье. Всего проведено восемь операций. Ученые США и Великобритании обучали роботов-хирургов по видеоурокам, где врачи-люди проводят операции, используя органы мертвых свиней. Об этом рассказывает журнал The Guardian. Исследователи считают, что в ближайшие десять лет роботы смогут проводить операции на людях.

Технология, благодаря которой роботы могут работать со сложными мягкими тканями, основана на том же типе компьютеризированных нейронных сетей, что и широко используемый Chat GPT.

Роботы работали чуть медленнее, чем врачи-люди, но их движения были менее резкими. Джон МакГрат, ведущий специалист по роботизированной хирургии в Великобритании, назвал результаты «впечатляющими» и «новаторскими». По его мнению, это еще на шаг приближает нас к миру автономных технологий.

По словам Макграта, почти все 70 тысяч роботизированных процедур, которые ежегодно проводились в Национальной службе здравоохранения Англии, были полностью под контролем человека. Только перерезание костей во время операций на бедре и колене было практически автономным.