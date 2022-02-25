В темном карельском лесу в Петрозаводске прошла ночная лыжная гонка (ФОТО)

Метель и шквалистый ветер не остановили участников фестиваля KareliaSkiFest.

Накануне, 24 февраля, на городской трассе «Фонтаны» состоялась ночная лыжная гонка на 19,5 км. Подобные старты прошли в Петрозаводске впервые в рамках Фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest 6.0.

Участников не испугало предупреждение МЧС о сильном ветре и метели. Около 50 человек успешно преодолели дистанцию с фонариками по темному карельскому лесу. На протяжении трассы их поддерживали волонтеры и организаторы.

Завершилась ночная гонка фаер-шоу и награждением победителей.

Напомним, в эти дни в Петрозаводске на Кургане проходит фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest с участием людей и собак.