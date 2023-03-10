В Петрозаводске врач-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Кристина Андреевна Ильина за отзывчивость и доброту удостоена ведомственной награды Минздрава Карелии.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков вручил врачу-реаниматологу БСМП ведомственную награду, отметив: «Этот знак «За борьбу с COVID-19, Кристина Андреевна, мы вручаем вам, потому что вы достойный человек. Когда не было никаких выплат и все боялись работать, у многих страх заковывал разум, даже при наличии всех средств защиты, вы не испугались — пришли и стали спасать людей. Я вас благодарю».

А когда награда и цветы были уже вручены, Михаил Егорович произнес слова немецкого классика, которые как нельзя лучше охарактеризовали ситуацию: «В темные времена хорошо видно светлых людей».

Смущенная доктор, принимая благодарность, как будто оправдываясь, говорила, что не видит в своем поступке ничего героического.

«Это мой рабочий долг. Я сразу говорила, что всегда приду туда, где будет нужна моя помощь, и буду работать, безвозмездно», — сказала Кристина Ильина.

О работе этой удивительной девушки, которая, несмотря на свою молодость, уже успела увидеть много трагедий, читайте здесь.