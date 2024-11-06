«В тёплых кабинетах посылаете нам указания»: жительница Кукковки пожаловалась на отписки чиновников по поводу мусора

Горожанка обратила внимание на то, что оператор учит сортировать мусор, но не вывозит его вовремя.

Петрозаводчанка возмутилась наставлениям оператора, который учит местных жителей сортировать мусор. Информацию об этом сообщили в паблике КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка.

«Перечисляет пункты, как делить и различать мусор. Указывает кому нам следует звонить, если помойки будут завалены ветками, стройматериалами. Хочу заявить: я вообще не хочу видеть на своей улице это безобразие. Вам, товарищи, большие зарплаты дают и премии. В теплых кабинетах посылаете нам „указания“, делаете отписки по нашим вопросам. А воз и поныне там! Грязь, вонь и помойки. Извините, если неприятные картинки попали жителям благополучных районов», — пожаловалась петрозаводчанка.

Ранее сенатор от Карелии, член Совета федерации Игорь Зубарев заявил, что нельзя перекладывать трудности регоператоров по вывозу ТКО на население.