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«В тёплых кабинетах посылаете нам указания»: жительница Кукковки пожаловалась на отписки чиновников по поводу мусора

Новости. Благоустройство
14:02, 07 Ноября 2024
фото: © Наталья Артебякина / КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка

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Горожанка обратила внимание на то, что оператор учит сортировать мусор, но не вывозит его вовремя.

Петрозаводчанка возмутилась наставлениям оператора, который учит местных жителей сортировать мусор. Информацию об этом сообщили в паблике КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка.

«Перечисляет пункты, как делить и различать мусор. Указывает кому нам следует звонить, если помойки будут завалены ветками, стройматериалами. Хочу заявить: я вообще не хочу видеть на своей улице это безобразие. Вам, товарищи, большие зарплаты дают и премии. В теплых кабинетах посылаете нам „указания“, делаете отписки по нашим вопросам. А воз и поныне там! Грязь, вонь и помойки. Извините, если неприятные картинки попали  жителям благополучных районов», — пожаловалась петрозаводчанка.

Ранее сенатор от Карелии, член Совета федерации Игорь Зубарев заявил, что нельзя перекладывать трудности регоператоров по вывозу ТКО на население. 

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