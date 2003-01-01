В Териберке спасли покусанного собаками тюленя

Раненому тюленю, обнаруженному на побережье Териберки в Мурманской области, своевременно оказали помощь.

23 ноября на берегу Баренцева моря в посёлке Териберка Мурманской области был обнаружен раненый тюлень, который, вероятно, подвергся нападению собак, сообщили в Минприроды региона.

— Информация о произошедшем была сразу передана в Росприроднадзор, региональный комитет по ветеринарии и (…) в Мурманской морской биологический институт. Специалисты этих структур организовали совместный выезд для оценки ситуации и состояния животного, — рассказали в ведомстве.

Вечером этого этого же дня ветеринары оперативно оказали тюленю помощь и выпустили обратно в воду. По информации губернатора Заполярья Андрея Чибиса, опубликованной в его телеграм-канале, участие в спасении млекопитающего приняли также сотрудники дирекции Особо охраняемых природных территорий, туристы и волонтёры.