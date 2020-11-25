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В тяжелом состоянии в Карелии находятся 68 больных коронавирусом

Новости. Общество
09:51, 26 Ноября 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В ковид-центрах 68 пациентов с диагнозом "коронавирус" находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 26 ноября в стационарах с COVID-19 находятся 737 жителей республики. Из них 661 – в состоянии средней тяжести, 68 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

На сегодняшний день в республике свободно 32,2 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 34,2 процента.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии рекордное число заразились коронавирусом - 388 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13886 человека. Выздоровели 7563 пациента. Умерли 94 человека.

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