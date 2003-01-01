В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

1 сентября торгово-развлекательный центр «Тетрис» подготовил праздничную программу для детей.

Праздник посвятили началу нового учебного года. На входе встречал любимец современных детей - персонаж Лабубу. Он дарил посетителям воздушные шары.

Для детей и родителей организаторы подготовили программу развлечений. Прошли кулинарные мастер-классы по приготовлению пиццы под руководством шеф-повара кафе Дома Культуры. Участники раскатывали тесто, выкладывали начинку и ждали, пока пирог испечется. Его можно было съесть сразу или забрать домой в коробке.

Также танцевальный мастер-класс провела команда «FlashBaza». Мы подробно рассказывали об этом танцевальном коллективе. Участники смогли разучить несложные движения.

Спортивные станции организовали тренеры Центра спортивной подготовки. Они принимали нормы ГТО и объясняли, в каком возрасте и какие упражнения стоит делать.

Для любителей селфи была подготовлена фотозона.

На празднике побывала корреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова. Фоторепортаж смотрите по ссылке.