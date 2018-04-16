В торговом центре Петрозаводска произошла драка

Двоих мужчин увезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Карелии, в ночь на 15 апреля группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны оказывала помощь людям, пострадавшим в драке.

Около половины первого ночи сработала тревожная сигнализация в торговом центре на Октябрьском проспекте. На месте сотрудники Росгвардии обнаружили двух молодых людей с телесными повреждениями. Обоим пострадавшим около 30 лет. Их увезла скорая помощь. По словам пострадавших, они не знакомы с людьми, которые их избили.

Информация передана в полицию, где уже занимаются установлением обстоятельств происшествия.