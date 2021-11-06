В торговых центрах Петрозаводска можно пройти перепись и получить подарок

В крупнейших торговых центрах Петрозаводска с сегодняшнего дня организованы мобильные бригады переписчиков.

В Карелии продолжается Всероссийская перепись населения. Стать участником этого исторического события не сложно – пройти перепись при помощи переписчиков дома, до 14 ноября самостоятельно заполнить электронную анкету переписи на портале Госуслуг, обратиться в один из переписных участков по месту жительства, пройти перепись по телефону по бесплатному номеру 8-800-200-62-11, а теперь это можно сделать и в торговых центрах.



Как сообщили в правительстве Карелии, с сегодняшнего дня для удобства жителей Петрозаводска организованы мобильные бригады переписчиков, которые будут работать в крупнейших торговых центрах столицы Карелии – в «Сигме», «Лотос Plaza», «ЦСК», «Ленте», «Леруа Мерлен», «Тетрисе» и «Макси».

Переписчики и волонтеры проконсультируют горожан по вопросам переписи и помогут им быстро, в течении 10 минут, пройти процедуру. Для прошедших перепись приготовлены небольшие подарки – билеты в кинотеатры и театры города.





Напоминаем, что Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября и просим ответственно отнестись к прохождению переписи, выполнить свой гражданский долг и, если это необходимо, помочь своим родным и близким пройти перепись.