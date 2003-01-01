В трех карельских деревнях временно отключат электроэнергию

17 сентября из-за планируемых ремонтных работ в деревнях Бесовец, Верхний Бесовец и Нижний Бесовец не будет электричества.
АО «Прионежская сетевая компания» предупредила о планируемых профилактических работах в электрических сетях в деревнях Бесовец, Верхний Бесовец и Нижний Бесовец. Профилактические работы согласованы с органами местной власти.
На время работ 17 сентября с 10.00 до 16.00 электроэнергия будет отключаться:
- Деревня Бесовец: 2-й километр, улица Верхняя.
- Окрестности деревни Бесовец: ДНТ «Северные просторы», СНТ «Солнечный», СНТ «Маяк».
- Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя. Переулок Речной.
- Окрестности деревни Нижний Бесовец: жилой массив «Черемушки», Деревенский дом ООО, ТСН «Крутой Берег», СНТ «Аста».
- Окрестности деревни Верхний Бесовец: ДНТ «Радужный», ДНТ «Березка», «Ясная поляна», жилые массивы «Речное-1» и «Речное-2», ДНТ «Сфера».
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.
Всю информацию, связанную с данными работами можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.