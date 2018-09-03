В трех районах Карелии безработица превысила средние показатели по региону

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Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии составило 1,71% от численности экономического активного населения.
Общая численность безработных составила 5431 человек. Количество вакансий - 5135. По уровню регистрируемой безработицы лидируют Калевальский район (5,94%), Беломорский район (4,64%), Лоухский район (4,32%), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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