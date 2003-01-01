В Минпросвещения оценили эксперимент со сдачей двух экзаменов в девятых классах

Эксперимент со сдачей двух экзаменов в девятых классах в Минпросвещения России назвали успешным.
Эксперимент проводился в трех регионах России и оказался востребован у школьников, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования. Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.
— Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно, что именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента, — отметил Кравцов.
Эксперимент прошел успешно, заявил глава ведомства. Он добавил, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности.
Ранее стало известно, какие направления пользовались популярностью у девятиклассников Карелии. В рамках приемной кампании 2025 года абитуриенты подали в колледжи и техникумы Карелии более 15 тысяч заявлений. Конкурс в среднем по республике составил 3,5 человека на место. Всего на первый курс учреждений СПО зачислено более пяти с половиной тысяч студентов. Особой популярностью у абитуриентов пользовались следующие направления: «Сварочное производство» — 15,5 человек на место, «Туризм и гостеприимство» — 14 человек на место, «Дизайн» — 14,2 человека на место.