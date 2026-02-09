В трех спальных районах Петрозаводска восстановили электроснабжение

В квартиры жителей Ключевой, Зареки и Голиковки вернулся свет.

Сегодня, 9 февраля, в 21:30 в петрозаводских районах Ключевая, Зарека и Голиковка полностью восстановили элекстроснабжение. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города (ЕДДС).

Напомним, в 18:40 из-за аварии на централизованных сетях «ОРЭС-Петрозаводск» сразу в трех спальных районах карельской столицы произошло отключение электроэнергии. По информации администрации, всего без света остался 231 дом.

В 20:00 в ЕДДС объявили о полном восстановлении электроснабжения на Ключевой, Зареке и Голиковке, а позднее, в 21:00, о его повторном отключении.