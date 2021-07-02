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В Третьяковской галерее 90-летний пенсионер ударил бойца Росгвардии – работает полиция

Новости. Общество
20:09, 03 Июля 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам источника в правоохранительных органах, мужчина ударил бойца в ответ на его просьбу предъявить пропуск на право прохода на территорию галереи.

Полиция проводит проверку информации о том, что 90-летний пенсионер ударил сотрудника Росгвардии на территории Третьяковской галереи в Москве в ответ на просьбу предъявить пропуск на право прохода. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация о том, что утром 2 июля при несении службы по охране общественного порядка на территории Третьяковской галереи на Крымском Валу, 10 сотрудник Росгвардии попросил мужчину 1930 года рождения предъявить пропуск на право прохода. В ответ на это пенсионер несколько раз ударил бойца рукой по лицу", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. "По данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются", - добавил он.

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