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Новости. Общество
10:45, 31 Марта 2018

В ТРК "Лотос Plaza" откроется большой фитнес-клуб с двумя бассейнами

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В Петрозаводске строится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и современным досуговым центром, открытие которого запланировано на 2019 год.

Вы наверняка обращали внимание на то, что сейчас рядом с ТРК "Лотос PLAZA" идет активное строительство. Возможно, вы задавались вопросом: что же появится на месте стройки? Приоткроем завесу тайны: на месте сегодняшней стройки в ближайшем времени появится масштабный физкультурно-оздоровительный комплекс, располагающий двумя бассейнами и современным досуговым центром, открытие которого запланировано на 2019 год. Уже сейчас известно, какие сюрпризы будут ждать петрозаводчан: один из них – большой фитнес-клуб с двумя бассейнами.

Открытие большого фитнес центра – событие для Петрозаводска. Это настоящий подарок для жителей города, ведь клубов такого масштаба у нас еще не было: почти три тысячи квадратных метров спорта!

В вашем распоряжении будут: огромный тренажерный зал, площадью 800 кв.м., а также просторные залы для групповых занятий. У вас всегда будет возможность принять участие в соревнованиях среди взрослых и детей по плаванию и единоборствам, проводимые ежегодно командой фитнес-тренеров. Или присоединяйтесь к интереснейшим мастер-классам по правильному питанию и различным видам силовых и кардио-тренировок.

В новом фитнесс центре разработали более 40 видов групповых тренировок для взрослых и детей, от йоги и танцев до аквааэробики. Кроме того, в вашем распоряжении SPA зона с финской сауной, русской и турецкой парными. Максимальный релакс!

Наибольший интерес у вас точно вызовет открытие двух бассейнов: 25 метров и 7 дорожек, а также уютный бассейн для детей. Вам не придется толкаться на дорожках с другими посетителями, а ребенок в это время сможет постигать азы плавания в безопасной и комфортной обстановке. А если детки не захотят заниматься с вами, для них оборудована специальная игровая комната. Бассейнов в Петрозаводске не так много, а ведь это один из наиболее универсальных и приятных способов поддерживать форму. Удобное расположение на пересечении двух главных автомагистралей города и максимально развитая инфраструктура рядом – наличие парковки, в том числе бесплатного крытого паркинга, а также сети общественного транспорта и остановок непосредственного возле объекта, большой выбор мест отдыха - создадут идеальные условия для ваших занятий!

ТРК "ЛОТОС PLAZA" заботится о своих гостях, поэтому у них есть все, что нужно для спорта в удовольствие. А чтобы время в ожидании большого открытия не прошло даром, отправляйтесь в ТРК за спортивной формой и всем сопутствующим. Да будет спорт!

 

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