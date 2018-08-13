В трудовой инспекции Карелии заработала "горячая линия" для людей старшего поколения

В Государственной инспекции труда Карелии открылась "горячая линия" для работников предпенсионного возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Звонить можно по телефону: 8 (8142) 56-30-16.

"Горячие линии", куда могут позвонить работники предпенсионного возраста, чтобы сообщить о нарушении своих прав, открыты во всех территориальных органах Роструда.

Предполагается, что, количество обращений в трудовые инспекции станет своеобразным индикатором, который покажет истинное положение вещей на фоне ситуации с повышением пенсионного возраста в стране.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".