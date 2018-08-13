09:34, 13 Августа 2018
В трудовой инспекции Карелии заработала "горячая линия" для людей старшего поколения
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В Государственной инспекции труда Карелии открылась "горячая линия" для работников предпенсионного возраста, сообщает Пенсионный фонд.
Звонить можно по телефону: 8 (8142) 56-30-16.
"Горячие линии", куда могут позвонить работники предпенсионного возраста, чтобы сообщить о нарушении своих прав, открыты во всех территориальных органах Роструда.
Предполагается, что, количество обращений в трудовые инспекции станет своеобразным индикатором, который покажет истинное положение вещей на фоне ситуации с повышением пенсионного возраста в стране.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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