В центральном сквере Петрозаводска восстановили освещение

Свет фонарей озарил сквер напротив гостиницы «Северной».
Сегодня, 23 октября, в сквере, расположенном напротив гостиницы «Северной» в Петрозаводске, восстановили освещение. Об этом сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис в своём телеграм-канале.
— Фонари, которые не раз становились объектом вдохновения для художников и фотолюбителей, теперь засветились по-новому, — написала она.
Работы по замене ламп проводили сотрудники МУП «Петрозаводские энергетические системы».
Ранее мы писали, что на участке от улицы Чапаева до улицы Пархоменко в столице Карелии заменят освещение после многочисленных местных жителей.