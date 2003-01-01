В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

В сердце сербской столицы нашли 500-килограммовую бомбу, возраст которой превышает 80 лет.

При выполнении строительных работ на улице Николая Кравцова в Белграде обнаружили британскую 500-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой войны, сообщили в МВД Сербии.

— Белград восемь раз подвергался атакам союзников с неба. Бомба находилась здесь с 1944 года, (...) в ней содержится более 200 кг взрывчатого вещества, — рассказал глава ведомства Ивица Дачич.

Найденное устройство отправили в Делиблатские пески (большую песчаную территорию в регионе Воеводина — прим. ред.), где его планируют ликвидировать на безопасном расстоянии.