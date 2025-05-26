В центре Лахденпохьи планируют благоустроить сквер Памяти

Привести в порядок территорию за счет федеральных средств намерены в этом и в будущем году.

Большие перемены ждут сквер Памяти в центре Лахденпохья уже этим летом в рамках первого этапа благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До сентября в нем смонтируют новый подиум, установят декоративные фигурки животных, полукруглые скамейки, урны и фонари. А в будущем году, в рамках все той же федеральной программы, намерены провести второй этап благоустройства.

Изменения в сквере Памяти поддерживают местные жители. Проекты обоих этапов были составлены с участием инициативных групп горожан. В том числе, благодаря этой поддержке сквер вновь выбился в лидеры народного голосования за благоустройство общественных территорий. Поддержать его можно до 12 июня, пройдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/16931/95489/.

— Нам бы очень хотелось, чтобы в рамках нового этапа работ в сквере отремонтировали фонтан. Уверена, что такого мнения придерживается большинство, ведь это визитная карточка города и место, где проходят праздники и любят прогуливаться жители, — отмечает жительница Лахденпохья Алеся Мехнина.

Для горожан фонтан имеет не только эстетическое значение. Алеся Мехнина уверена, у жителей Лахденпохья с ним связано множество приятных воспоминаний. В начале 50-х годов прошлого века фонтан подарил городу советский архитектор финского происхождения Альбин Пиэтиляйнен. С тех пор он стал любимым местом не у одного поколения жителей.

— В моей жизни фонтан не раз был местом встречи, был целью прогулок и всегда оставался прекрасным и вдохновляющим. Жителей я прошу поддержать проект, который позволит нам возродить это место и сделать центр нашего любимого города ухоженным и приятным, — добавляет Алеся Мехнина.

Сквер Памяти находится на пересечении улиц Ленина и Советской. Территория имеет редкую треугольную форму и часто служит местом проведения культурно-массовых мероприятий. В её центре стоят достопримечательности Лахденпохья — Георгиевская часовня, памятник войнам, погибшим во время Великой Отечественной войны и уже упомянутый фонтан, которые также образуют условный треугольник. Сегодня в сквере уже стартовали первые работы по благоустройству.