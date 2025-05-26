В центре Лахденпохья приступили к благоустройству популярного сквера

О старте работ рассказала депутат Юлия Анисимова.

Сквер Памяти в городе Лахденпохья – популярное место отдыха у горожан, в котором часто проходят праздники и концерты. В прошлом году он стал лидером народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и получил финансирование на реализацию проекта благоустройства. Сегодня работы в центре города уже начались.



– В сквере уже залили бетоном основание новой сцены для праздников. Сделаем ее крытой, чтобы непогода не помешала артистам. Установили и закладные под 12 фонарей, которые сделают это место комфортнее и безопаснее, – рассказала депутат городского совета Юлия Анисимова.





Управиться с работами подрядчик обязался до осени. Помимо нового подиума, в сквере установят топиарные фигурки карельских животных из искусственной травы – лося и медведя. Также территорию дополнят полукруглые скамейки и урны.



Юлия Анисимова пообещала проконтролировать ход работ в популярном сквере. Она отметила, что жители обеспокоены судьбой любимого места отдыха и неоднократно обращались к ней по этому поводу.



– Контракт был заключен с местным подрядчиком. По итогам подсчетов и переговоров стоимость работ удалось снизить на несколько сотен тысяч рублей. Сейчас цена контракта не превышает двух миллионов, – подчеркнула Юлия Анисимова.



Депутат также поведала о планах по дальнейшему благоустройству сквера. В будущем году здесь намерены привести в порядок неработающий фонтан, который нравится жителям и гостям Лахденпохья. Сделать это намерены в рамках все той же программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас территория вновь выбилась в лидеры голосования и, вполне возможно, преобразится в будущем году.





– В администрации звучали предложения сделать новый фонтан на месте старого. Вместе с жителями мы выступили против этого решения и попросили восстановить старый, уже полюбившийся и знакомый. Вместе со специалистами определим, как именно это лучше сделать, – добавила депутат.



Напомним, что голосование в рамках федеральной программы продлится до 12 июня. Участвовать в нем могут жители, которым исполнилось 14 лет. Подержать проекты можно по ссылке.

