здоровье работа экология
реклама на сайте
Стало известно, каким будет детский сад в новом районе Петрозаводска
Сегодня 12:49
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

В центре Лахденпохья приступили к благоустройству популярного сквера

Новости. Благоустройство
20:45, 04 Июня 2025

Новости партнеров

О старте работ рассказала депутат Юлия Анисимова.

Сквер Памяти в городе Лахденпохья – популярное место отдыха у горожан, в котором часто проходят праздники и концерты. В прошлом году он стал лидером народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и получил финансирование на реализацию проекта благоустройства. Сегодня работы в центре города уже начались.

– В сквере уже залили бетоном основание новой сцены для праздников. Сделаем ее крытой, чтобы непогода не помешала артистам. Установили и закладные под 12 фонарей, которые сделают это место комфортнее и безопаснее, – рассказала депутат городского совета Юлия Анисимова.



 Управиться с работами подрядчик обязался до осени. Помимо нового подиума, в сквере установят топиарные фигурки карельских животных из искусственной травы – лося и медведя. Также территорию дополнят полукруглые скамейки и урны.

Юлия Анисимова пообещала проконтролировать ход работ в популярном сквере.  Она отметила, что жители обеспокоены судьбой любимого места отдыха и неоднократно обращались к ней по этому поводу.

– Контракт был заключен с местным подрядчиком. По итогам подсчетов и переговоров стоимость работ удалось снизить на несколько сотен тысяч рублей. Сейчас цена контракта не превышает двух миллионов, – подчеркнула Юлия Анисимова.

Депутат также поведала о планах по дальнейшему благоустройству сквера. В будущем году здесь намерены привести в порядок неработающий фонтан, который нравится жителям и гостям Лахденпохья. Сделать это намерены в рамках все той же программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас территория вновь выбилась в лидеры голосования и, вполне возможно, преобразится в будущем году.



 – В администрации звучали предложения сделать новый фонтан на месте старого. Вместе с жителями мы выступили против этого решения и попросили восстановить старый, уже полюбившийся и знакомый. Вместе со специалистами определим, как именно это лучше сделать, – добавила депутат.

Напомним, что голосование в рамках федеральной программы продлится до 12 июня. Участвовать в нем могут жители, которым исполнилось 14 лет. Подержать проекты можно по ссылке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
Сегодня 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение