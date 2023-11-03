В центре одаренных детей Карелии «Сириус» обучились 900 детей c момента открытия

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи республики начал работу в сентябре.

С момента открытия в региональном центре «Сириус» обучились 900 детей, сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии 8 ноября.

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи республики заработал в сентябре на базе центра «Ровесник». За это время здесь провели 15 смен по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт», запустили 11 очных и 24 дистанционных образовательных программы, рассказали в источнике.

Как подчеркнули в сообществе, создать современную площадку помог нацпроект «Образование», который реализуется по инициативе президента России. Здесь ребята со всей Карелии могут развивать способности и таланты, учиться азам мастерства, ближе знакомиться с выбранным направлением, а также находить единомышленников.

В «Сириусе 10» уже прошли профильные смены для спортсменов из карельской столицы по беговым лыжам, а также по хоровому пению, хореографии и театру для талантливых ребят из Кемского, Беломорского районов и Петрозаводска. Кроме того, организовали профильные смены по математике, биологии, физике и обществознанию (участники из Сортавальского, Прионежского, Олонецкого, Кондопожского районов и Петрозаводска). В целом в таких программах приняли участие почти 300 человек.

В источнике отметили, что помимо профильных смен с сентября запустили программы по проектно-исследовательской деятельности, геометрии и планиметрии, химии и географии, биологии и краеведению, программированию и информатике, культуре речи и английскому языку, физической культуре и спортивному программированию. На очных программах обучаются более 200 петрозаводских ребят, к дистанционным подключились 400 школьников со всей Карелии.