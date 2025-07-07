В центре Петрозаводска активизировались змеи

Фотографиями рептилий поделились ошеломлённые горожане.

Сразу в нескольких районах Петрозаводска пробудились змеи. Произошло это, по всей видимости, из-за жаркой погоды, которая не покидает столицу Карелии в течение последней недели.

Сегодня пресмыкающихся заметили в Новодревлянском сквере, Октябрьском, Первомайском районах и даже в центре города.

— Будьте осторожны на прогулках, особенно рядом с лесными зонами! — предупредили в группе «Наш Первомайский и Октябрьский | Петрозаводск», где опубликовали снимок одной из рептилий, ползующей по асфальту.