В центре Петрозаводска автомобиль на скорости въехал в машину «Росгвардии»

На центральном перекрёстке карельской столицы произошло ДТП с участием ведомственного автомобиля.

Сегодня, 11 октября, в 17:08 на пересечении улиц Анохина и Гоголя в Петрозаводске произошло столкновение легкового автомобиля и машины «Росгвардии». ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.



Ведомственный автомобиль ехал по встречной полосе с включённым проблесковым маячком, имея преимущество среди остальных участников движения. Иномарка, в свою очередь, ехала по прямой на зелёный свет и, не уступив дорогу, на скорости врезалась в машину правоохранителей.



В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.