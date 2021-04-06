Автомобиль сбил пожилую пару в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

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Новости. Происшествия
12:07, 07 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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На перекрестке улиц Свердлова и Кирова произошло ДТП с участием пешеходов, 71-летняя женщина была госпитализирована.

Камера компании "Ситилинк" зафиксировала 7 апреля в 8:42, как двое пешеходов переходят улицу Кирова. В этот момент поворачивающий с улицы Свердлова автомобиль "Hyundai" сбивает их. Люди падают, к ним тут же подбегают очевидцы происшествия.

Само ДТП произошло вне пешеходного перехода.

Как уточнили в ГИБДД, 71-летняя женщина была госпитализирована с травмами в БСМП. 86-летнему мужчине медицинская помощь была оказана на месте.

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Комментарии

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бюджет
2021-04-07 15:33:20
1. ГИБДД надо по припаркованным авто поработать. 2. ГИБДД надо применить п 13.1 ПДД.
кир
2021-04-07 13:41:23
Водитель был убит на месте подоспевшими жителями. Возможный типовой сценарий. Иначе, ничего они не боятся.
Да
2021-04-07 13:08:07
А уступать дорогу пешеходам на перекрёстках без разметки не умеют и не знают правил 99% "водителей".
Да
2021-04-07 13:05:12
Свердлова-Куйбышева, Свердлова-Кирова НЕОБХОДИМЫ СВЕТОФОРЫ!!!
David .
2021-04-07 13:08:35
Да, Лечись! И так не проехать, не пройти!
ПлачУ и ПлАчу
2021-04-07 14:42:39
David ., куда вы все ездите то? Крутитесь на 1 км квадратном от ларька с пивом до подвала за сигаретами. Толстопузые водятлы. Потом врачи у них виноваты во всем.
Да
2021-04-07 13:51:41
David ., Куда ехать и зачем? С трухлянки на древлянку и назад. Ходи пешком, здоровее будешь.
David .
2021-04-07 15:41:52
Да, Ну я там типа живу, домой езжу. Не всем же элитную Дырянку обживать. :) Ах да, забыл! На велике я езжу! :)
Саныч
2021-04-07 12:34:03
Там пешеходник нужен.
Михаил Сав-Кин
2021-04-07 12:58:32
Саныч, Так он там есть, согласно ПДД.
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