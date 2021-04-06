Автомобиль сбил пожилую пару в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На перекрестке улиц Свердлова и Кирова произошло ДТП с участием пешеходов, 71-летняя женщина была госпитализирована.

Камера компании "Ситилинк" зафиксировала 7 апреля в 8:42, как двое пешеходов переходят улицу Кирова. В этот момент поворачивающий с улицы Свердлова автомобиль "Hyundai" сбивает их. Люди падают, к ним тут же подбегают очевидцы происшествия.

Само ДТП произошло вне пешеходного перехода.

Как уточнили в ГИБДД, 71-летняя женщина была госпитализирована с травмами в БСМП. 86-летнему мужчине медицинская помощь была оказана на месте.