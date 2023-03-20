В центре Петрозаводска грядут массовые проверки

Сегодня, 21 марта, днем в центре карельской столицы пройдут массовые проверки водителей.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение правил перевозки детей, а также проведут разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Нарушители этих правил будут привлечены к административной ответственности, им грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.