В центре Петрозаводска ищут водителя редкой машины, оставившего на улице свою собаку

Породистый пес воет и скулит, пытаясь найти хозяина.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась читательница, рассказавшая о вопиющем случае, произошедшем в центре города.

По ее словам, в районе площади Кирова мужчина на автомобиле Chrysler красного цвета оставил на улице собаку, по виду похожую на лайку, и уехал. Предварительно предполагаемый хозяин снял с питомца ошейник. По словам женщины, произошло это сегодня утром, 12 января.

Кроме того, петрозаводчанка прислала фото собаки.

«Пёс далеко не убегает, надеется, что его не бросили, воет, бегает за машинами. Но не подходит. А хозяин умный, ошейник предварительно снял», — отметила автор фото.

По словам читательницы нашего издания, в настоящий момент собака бегает в районе набережной Гюллинга.