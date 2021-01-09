В центре Петрозаводска из фанеры и металла молодежь соорудила скаутский городок (ФОТО)

Детско-юношеский центр Петрозаводска обустраивает скаутский городок на проспекте Александра Невского, сообщили в администрации города.

На территории Детско-юношеского центра продолжается обустройство скаутского городка. Над главным элементом площадки - скалодромом-тренажёром - смонтировали крышу. Работы в период новогодних каникул провели участники молодёжного проекта "Программа поддержки активной деятельности на природе "Первопроходец".

Строительство городка стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. Региональная детская общественная организация "Скауты Карелии" получила на реализацию идеи 2,86 миллиона рублей.

Помимо уличного скалодрома, оснащённого системами нижней страховки и защиты от несанкционированного использования, площадка будет включать в себя всё необходимое для организации деятельности школьников на природе - крытое костровое место (бивуак) и отдельные элементы для игровых станций.

Напомним, "бутафорский" концлагерь тоже был потсавлен на деньги, полученные в качестве президентского гранта.