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В центре Петрозаводска из фанеры и металла молодежь соорудила скаутский городок (ФОТО)

Новости. Общество
11:52, 10 Января 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Детско-юношеский центр Петрозаводска обустраивает скаутский городок на проспекте Александра Невского, сообщили в администрации города.

На территории Детско-юношеского центра продолжается обустройство скаутского городка. Над главным элементом площадки - скалодромом-тренажёром - смонтировали крышу. Работы в период новогодних каникул провели участники молодёжного проекта "Программа поддержки активной деятельности на природе "Первопроходец".

Строительство городка стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. Региональная детская общественная организация "Скауты Карелии" получила на реализацию идеи 2,86 миллиона рублей.

Помимо уличного скалодрома, оснащённого системами нижней страховки и защиты от несанкционированного использования, площадка будет включать в себя всё необходимое для организации деятельности школьников на природе - крытое костровое место (бивуак) и отдельные элементы для игровых станций.

Напомним, "бутафорский" концлагерь тоже был потсавлен на деньги, полученные в качестве президентского гранта.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-10 14:30:49
леопольдишка, ручонками еще жестикульни, как ты обычно в агрекалчнутом сарае на читках делаешь :)
театральный критик
2021-01-10 13:58:25
Надо туда навальнят на перевоспитание определить. Мы быстро научим их любить Родину :)
Горожанин
2021-01-10 13:45:33
Самобытное древнее карельское слово - "скаут"!!! Ну что вас на иностранщину-то тянет. В русском языке есть замечательные слова - "пионер", например. То есть "идущий первым", ведущий за собой. А "скаут" - всего лишь безликое "солдат" в переводе... тьфу!
Leopol'd
2021-01-10 14:18:54
Горожанин,
"Происходит от французского pionnier, рiоn — первонач. «пехотинец», из народнолат. реdоnеm. В русском — стар. форма пионир (1705 г., Письма и бумаги Петра I). Заимств. через немецкое Рiоniеr."
Off
2021-01-10 13:58:05
Горожанин, Так "пионер " вроде французское происхождение имеет и чем оно лучше слова "скаут " ? (Слово скаут (англ. scout) переводится с английского как «разведчик».)
drug
2021-01-10 13:42:03
Борис молодец.
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