В центре Петрозаводска из магазина украли много банок кофе

Нарушителю грозит до двух лет заключения, за два дня до нарушения ему исполнилось 18 лет.

В Петрозаводске мужчина ограбил магазин. По данным МВД Карелии, молодой человек украл из магазина несколько банок кофе. Товар он спрятал под курткой и вышел из магазина, не оплатив. Неизвестно, кому он отдал украденное.

Нарушителем оказался 18-летний петрозаводчанин. После задержания вор признал вину в содеянном. Ущерб оценили в три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.