В центре Петрозаводска из подъезда увели непристегнутый велосипед за 40 тысяч

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кража, совершённую в центре карельской столицы, сообщили в МВД региона.

Житель Петрозаводска лишился велосипеда стоимостью без малого 40 тысяч рублей — его 50-летний мужчина держал в подъезде, не защищая антикражными устройствами, и однажды утром обнаружил пропажу.

Подозреваемого нашли полицейские. Им оказался 31-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он признался, что знал о месте хранения велосипеда, взял его и сразу продал за бесценок прохожему на улице.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.