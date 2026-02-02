В центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения

В Петрозаводске в связи с проведением фестиваля «Гиперборея — 2026» с 4 по 8 февраля будут введены временные ограничения движения и парковки в центре города.

Как рассказали в городской администрации, с 8:00 4 февраля до 20:00 8 февраля запрещена остановка и стоянка транспорта на Набережном проспекте на участке от улицы Еремеева до проспекта Ленина.

С 20:00 6 февраля аналогичный запрет на парковку распространится также на улицу Еремеева (от улицы Куйбышева до Набережного проспекта) и Пушкинскую улицу (от проспекта Ленина до улицы Германа Титова).

С 8:00 7 февраля до 20:00 8 февраля будет полностью запрещен проезд автомобилей по улице Еремеева (от Куйбышева до Набережного проспекта), Набережному проспекту (от Еремеева до Ленина), проспекту Ленина (от Набережного проспекта до улицы Куйбышева), а также по Пушкинской улице (от проспекта Ленина до улицы Германа Титова) — на этом участке ограничение продлится до 19:00 7 февраля.

Напомним, фестиваль «Гиперборея» стартовал в Петрозаводске сегодня.