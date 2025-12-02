В центре Петрозаводска из-за установки катка изменится схема движения

Сегодня, 3 декабря, в центре Петрозаводска временно изменится схема движения транспорта.
Ограничения связаны с подготовкой к установке праздничного катка на площади Кирова.
Как рассказали в городской администрации, ориентировочно с 18:00 будет запрещен въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды. Перекрытие необходимо для безопасной работы техники республиканского Центра спортивной подготовки.
Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательнее, соблюдать установленные знаки и правила дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда этого участка.
Ранее мы писали, что движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» ограничат на два года.