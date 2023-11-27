В центре Петрозаводска изменилась схема движения транспорта

Схема движения изменилась из-за устройства катка в центре карельской столицы.

Как напомнили в городской ГИБДД, с воскресенья, 26 ноября, в центре города изменилась схема движения транспорта.

Был запрещен въезд на площадь Кирова с улицы Правды.

Въезд на площадь запретили из-за устройства катка для жителей и гостей карельской столицы.



Госавтоиспекция призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения, заранее планировать пути объезда.

Ранее мы сообщали о том, когда установят каток на главной площади карельской столицы.