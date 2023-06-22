В центре Петрозаводска изменилась схема движения

На площади Гагарина с 26 июня поменялась схема движения транспорта.

В администрации Петрозаводска напомнили о том, что с сегодняшнего дня, 26 июня, на площади Гагарина изменилась схема движения транспорта.

Теперь водители могут проехать со стороны проспекта Ленина к железнодорожному вокзалу только по центральной полосе, с левой же полосы предусмотрен поворот на Красноармейскую улицу.

Кроме того, возле дома № 2 по улице Гагарина запрещена остановка транспорта.

Еще раньше в сквере Юрия Гагарина было запрещено движение пешеходов.

Причина изменений — начало второго этапа реконструкции теплосетей, который подрядчик планирует завершить до 4 июля, после чего благоустройство площади будет восстановлено.