В центре Петрозаводска изменилась схема движения

На площади Гагарина с 26 июня поменялась схема движения транспорта.
В администрации Петрозаводска напомнили о том, что с сегодняшнего дня, 26 июня, на площади Гагарина изменилась схема движения транспорта.
Теперь водители могут проехать со стороны проспекта Ленина к железнодорожному вокзалу только по центральной полосе, с левой же полосы предусмотрен поворот на Красноармейскую улицу.
Кроме того, возле дома № 2 по улице Гагарина запрещена остановка транспорта.
Еще раньше в сквере Юрия Гагарина было запрещено движение пешеходов.
Причина изменений — начало второго этапа реконструкции теплосетей, который подрядчик планирует завершить до 4 июля, после чего благоустройство площади будет восстановлено.
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