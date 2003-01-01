В центре Петрозаводска изменится движение на Стародревлянском проезде

На участке Стародревлянского проезда от улицы Антикайнена до Банковского сквера в Петрозаводске введут одностороннее движение.
С 18 октября в Петрозаводске изменится схема движения на участке Стародревлянского проезда от улицы Антикайнена до Банковского сквера. На этом отрезке будет организовано одностороннее движение.
— Введут одностороннее движение на участке Стародревлянского проезда от улицы Антикайнена до Банковского сквера. Нововведение вызвано открытием Лобановского моста,— рассказали в Госатвоинспекции.
Как сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска, нововведение связано с открытием Лобановского моста. Водителям необходимо соблюдать установленные дорожные знаки и правила дорожного движения.
