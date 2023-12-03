В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

На площади Гагарина в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.

В Петрозаводске с 25 декабря изменится схема движения транспорта, сообщили в мэрии города.

С 25 декабря изменится схема движения транспорта на площади Гагарина со стороны дома № 2.

Так, по рекомендации надзорных органов и Госавтоинспекции Петрозаводска в столице запретят стоянку транспорта на отрезке площади Гагарина со стороны дома № 2. При этом остановка будет разрешена.

Ограничения введут в целях безопасности и повышения качества уборки.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.