В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Схема движения транспорта в карельской столице изменится с 18 января.

В центре Петрозаводске с 18 января изменится схема дорожного движения, сообщили в паблике городской администрации.

Так, стоянку и остановку запретят в районе пересечения улиц Германа Титова и Пушкинской по нечетной стороне последней.



Кроме того, нельзя будет повернуть налево с улицы Германа Титова на Пушкинскую.

Нововведения вводятся для повышения безопасности водителей и пешеходов, отметили в мэрии.



Администрация Петрозаводска призывает участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.