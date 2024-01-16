В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Схема движения транспорта в карельской столице изменится с 18 января.
В центре Петрозаводске с 18 января изменится схема дорожного движения, сообщили в паблике городской администрации.
Так, стоянку и остановку запретят в районе пересечения улиц Германа Титова и Пушкинской по нечетной стороне последней.
Кроме того, нельзя будет повернуть налево с улицы Германа Титова на Пушкинскую.
Нововведения вводятся для повышения безопасности водителей и пешеходов, отметили в мэрии.
Администрация Петрозаводска призывает участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.
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