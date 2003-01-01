В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Изменения вступают силу завтра.

С 19 октября запретят стоянку и остановку транспорта на участке улицы Антикайнена от улицы Гоголя до Лобановского моста. Помимо этого, запретят поворот налево с улицы Антикайнена на Стародревлянский проезд.

Нововведение призвано разгрузить транспортные потоки, пояснили в мэрии города.



Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.