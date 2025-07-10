В центре Петрозаводска легковушка сбила велосипедиста

ДТП с участием велосипедиста попало на камеры проекта «Мой дом» от компании «Ситилинк».
Утром 15 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ла-Рошель произошла дорожная авария с пострадавшим.
Автомобиль «Лада Ларгус» совершал левый разворот со стороны Комсомольского и не предоставил преимущество велосипедисту, который двигался со стороны проспекта Александра Невского. В итоге велосипедист на полной скорости врезался в авто, перевернулся и упал на асфальт.
Водитель двухколесника сам встал и, прихрамывая, добрался до бордюра на обочине. Позже на место ДТП прибыла патрульная машина ДПС.
Как сообщили в ГАИ города, велосипедист получил травмы. В настоящий момент характер его травм не известен.
Инцидент попал на камеры проекта «Мой дом» от компании «Ситилинк».
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