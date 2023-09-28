В центре Петрозаводска меняется схема движения транспорта

Ярмарка на 3 дня изменит схему движения на площади Кирова.

С 29 сентября на площади Кирова в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

На площадь будет временно запрещен въезд со стороны улицы «Правды». Изменения будут действовать до 20.00 вечера 1 октября.

Напомним, сельскохозяйственная ярмарка открывается на площади Кирова в столице Карелии сегодня, 29 сентября.