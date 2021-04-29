В центре Петрозаводска на перекрестке произошла жесткая авария (ВИДЕО)

Водитель легковушки повернул на проспект Ленина, не заметив летящий на него автомобиль.

В центре Петрозаводска, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева, сегодня, 30 апреля, камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала ДТП с участием двух легковушек.

В 14.34 легковой автомобиль с улицы Куйбышева начал поворот на Ленина. В то же время с проспекта на перекресток вылетел другой автомобиль. Столкновение случилось прямо рядом с троллейбусом с пассажирами, который едва не стал третьим участником ДТП.

Ролик с аварией выложен на паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, вчера на перекрестке проспекта Ленина и улицы Андропова неуправляемый автомобиль снес дорожный знак, чудом не убив пешеходов.