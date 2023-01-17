В центре Петрозаводска демонтируют исторический «Дом Захаровых» (ФОТО)

Построенный до революции дом семьи Захаровых готовят к переезду в другой квартал.

В центре Петрозаводска начались работы по реставрации «Дома Захаровых», расположенного по адресу: улица Свердлова, 30. Здание обнесли строительными лесами, и в настоящий момент рабочие разбирают его.

Деревянный дом семьи Захаровых признан объектом культурного наследия регионального значения. Ранее было принято решение о его перемещении в квартал исторической застройки карельской столицы. На выделенном участке для переноса дома по улице Федосовой должен быть возведен фундамент. Идея была одобрена Минкультом России.

В Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия подтвердили «Столице на Онего», что в доме идут работы по реставрации. По словам начальника Управления Виктории Гуртовой, разработка документации, экспертизы и перенос осуществляет за собственные средства владелец участка. Разрешение на перемещение дома было получено в установленном порядке.

Согласно паспорту объекта, заказчиком реконструкции является ООО «Инвест-Сити». Ранее компания «Инвест-Сити» построила вблизи с историческим зданием многоэтажку, что вызвало городской скандал.

Подрядчиком выступает ООО «Архитектурно-реставрационный центр „Заонежье“» — как написали в Управлении по охране ОКН Карелии, это лицензированная организация, имеющая опыт подобных работ.