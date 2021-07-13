В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)

Сегодня утром неизвестный открыл стрельбу из окна дома на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о том, что на проспекте Ленина слышны выстрелы, поступило в дежурную службу МВД в 4.30 утра сегодняшнего дня.

На место выехали экстренные службы.

Стрельба велась из окна дома № 9 по проспекту Ленина.

Двое прохожих — мужчина и женщина пострадали.

Госпитализация пострадавших не потребовалась, им оказана разовая медицинская помощь.

По информации МВД, предположительно выстрелы производились из пневматического оружия. Личность стрелявшего устанавливается, на месте происшествия работают следователи.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с места происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, что 11 июля гость кафе прострелил охраннику ногу.