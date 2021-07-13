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В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:33, 14 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Сегодня утром неизвестный открыл стрельбу из окна дома на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о том, что на проспекте Ленина слышны выстрелы, поступило в дежурную службу МВД в 4.30 утра сегодняшнего дня.
На место выехали экстренные службы.

Стрельба велась из окна дома № 9 по проспекту Ленина.
Двое прохожих — мужчина и женщина пострадали.

Госпитализация пострадавших не потребовалась, им оказана разовая медицинская помощь.

По информации МВД, предположительно выстрелы производились из пневматического оружия. Личность стрелявшего устанавливается, на месте происшествия работают следователи.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с места происшествия, которое попало в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, что 11 июля гость кафе прострелил охраннику ногу.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-14 10:51:14
навальнята харю залили, мозги закипели, пошли приключения на .... искать
Седой старик
2021-07-14 11:41:42
юнипер95, Что то у Вас с головой не в порядке!?! Всё навальнята везде мерещатся!?! Вы ,наверное, из голубых?
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